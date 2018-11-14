Премьер Японии полон решимости вместе с Путиным решить проблему мирного договора
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ полон решимости вместе с президентом РФ Владимиром Путиным решить проблему мирного договора между двумя государствами. Об этом сам глава японского правительства заявил журналистам перед отлетом в Сингапур, где у него должны пройти переговоры с президентом РФ, передает УНН со ссылкой на агентство Kyodo.
“Я полон готовности решить проблему мирного договора вместе с президентом (Владимиром) Путиным и намереваюсь серьезно продвинуть переговорный процесс по этому вопросу”, — цитирует его агентство Kyodo.
Как сообщила в минувшую субботу японская газета Mainichi со ссылкой на правительственные источники, премьер-министр Японии на встрече с российским лидером намерен выступить с предложением по ускорению хода переговоров по территориальному вопросу с расчетом выйти на подписание рамочного соглашения на этот счет в 2019 году.
Путин в сентябре в ходе дискуссии на Восточном экономическом форуме предложил Японии подписать мирный договор до конца года без предварительных условий. По мнению российского лидера, заключение такого договора способствовало бы повышению уровня доверия между странами, что привело бы к ускорению решения и территориальных проблем. Абэ, однако, затем заявил о невозможности заключения мирного договора до решения территориального вопроса.
Как сообщал УНН, Япония хочет прийти к соглашению с Россией по Курилам в 2019 году.