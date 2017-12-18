"Тітушку", який провокував активістів запорізького Майдану оголосили у розшук
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 18 грудня. УНН. Запорізька прокуратура встановила особу та оголосила у розшук "тітушку", який провокував учасників акції протесту під ЗОДА 26 січня 2014 року. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області, передає УНН.
У ході розслідування, слідчий прокуратури встановив, що вищезгаданий "тітушка" виявився колишнім працівником одного із спеціальних підрозділів органів внутрішніх справ. Він був причетний у масових заворушеннях, спрямованих на насильницький розгін учасників акції протесту, яка мала місце 26 січня 2014 року біля приміщення Запорізької обласної державної адміністрації.
"Ураховуючи достатність та беззаперечність зібраних в ході розслідування доказів, 14.12.2017 вказаному правоохоронцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 294 КК України (масові заворушення)", - повідомили у прокуратурі.
Проте, у зв'язку з тим, що підозрюваний переховується від правоохоронців, прокуратурою області його оголошено у розшук. З цих же підстав до суду готується клопотання про обрання підозрюваній особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, вищий спецсуд залишив без змін вирок екс-голові Запорізької облради за розгін Майдану.