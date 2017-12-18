"Титушку", который провоцировал активистов запорожского Майдана объявили в розыск
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 18 декабря. УНН. Запорожская прокуратура установила личность и объявила в розыск "титушки", который провоцировал участников акции протеста под ЗОДА 26 января 2014. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, передает УНН.
В ходе расследования, следователь прокуратуры установил, что вышеупомянутый "титушка" оказался бывшим сотрудником одного из специальных подразделений органов внутренних дел. Он был причастен в массовых беспорядках, направленных на насильственный разгон участников акции протеста, которая имела место 26 января 2014 возле здания Запорожской областной государственной администрации.
"Учитывая достаточность и бесспорность собранных в ходе расследования доказательств, 14.12.2017 указанном милиционеру сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК Украины (массовые беспорядки)", - сообщили в прокуратуре.
Однако, в связи с тем, что подозреваемый скрывается от правоохранителей, прокуратурой области он объявлен в розыск. По этим же основаниям в суд готовится ходатайство об избрании подозреваемому лицу меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, высший спецсуд оставил без изменений приговор экс-главе Запорожского облсовета за разгон Майдана.