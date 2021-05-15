Тисячі людей вийшли на протести в Мадриді на підтримку палестинців

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Асоціація іспано-палестинського співтовариства провела мітинг "Єрусалим" в 73-ту річницю Накби 1948 року, коли багато палестинців втратили свої будинки в результаті боїв навколо створення Ізраїлю.

"Ми мовчали багато років. Настав час для нас говорити від імені всіх тих палестинців, які вмирають, і захищати їх, бо, якщо ми цього не зробимо, ніхто інший не зробить цього", - сказала 18-річна студентка Сара Мімар.

Іспанська поліція не затримувала протестувальників.

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Ситуація на кордоні Ізраїлю і сектору Газа

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту відбулося на початку травня. Тоді ізраїльська влада почала виселяти кілька арабських сімей в Східному Єрусалимі. За цим послідували протести і заворушення.

10 травня в ситуацію втрутилося радикальне угрупування ХАМАС, що контролює сектор Газа. Після того, як Ізраїль відмовився виконати їхні вимоги, члени угруповання приступили до обстрілу території країни з ракетних установок.