Тысячи людей вышли на протесты в Мадриде в поддержку палестинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Тысячи людей присоединились к акции протеста в Мадриде в субботу в поддержку палестинского народа после шести дней нового обострения с Израилем. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Ассоциация испано-палестинского сообщества провела митинг "Иерусалим" в 73-ю годовщину Накбы 1948 года, когда многие палестинцы потеряли свои дома в результате боев вокруг создания Израиля.
"Мы молчали много лет. Настало время для нас говорить от имени всех палестинцев, которые умирают, и защищать их, потому что, если мы этого не сделаем, никто другой не сделает этого", - сказала 18-летняя студентка Сара Мимар.
Испанская полиция не задерживала протестующих.
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Ситуация на границе Израиля и сектора Газа
Обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая. Тогда израильские власти начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме. За этим последовали протесты и беспорядки.
10 мая в ситуацию вмешалось радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа. После того, как Израиль отказался выполнить их требования, члены группировки приступили к обстрелу территории страны из ракетных установок.