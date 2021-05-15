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Тысячи людей вышли на протесты в Мадриде в поддержку палестинцев

Киев • УНН

 • 50620 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Тысячи людей присоединились к акции протеста в Мадриде в субботу в поддержку палестинского народа после шести дней нового обострения с Израилем. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Тысячи людей вышли на протесты в Мадриде в поддержку палестинцев

Детали

Ассоциация испано-палестинского сообщества провела митинг "Иерусалим" в 73-ю годовщину Накбы 1948 года, когда многие палестинцы потеряли свои дома в результате боев вокруг создания Израиля.

"Мы молчали много лет. Настало время для нас говорить от имени всех палестинцев, которые умирают, и защищать их, потому что, если мы этого не сделаем, никто другой не сделает этого", - сказала 18-летняя студентка Сара Мимар.

Испанская полиция не задерживала протестующих.

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Ситуация на границе Израиля и сектора Газа

Обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая. Тогда израильские власти начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме. За этим последовали протесты и беспорядки.

10 мая в ситуацию вмешалось радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа. После того, как Израиль отказался выполнить их требования, члены группировки приступили к обстрелу территории страны из ракетных установок.

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