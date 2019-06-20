Тимчасовий повірений у справах США в Україні завтра зустрінеться із головою ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій цього тижня зустрінеться з Тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором, передає УНН з посиланням на сайт Верховної Ради.
Зустріч відбудеться у п’ятницю, 21 червня, о 16:00.
Крім того, 24 червня о 9:00 Парубій візьме участь у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО (23-25 червня, м. Львів).
Нагадаємо, в Україну направили нового повіреного в справах США.