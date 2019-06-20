Временный поверенный в делах США в Украине завтра встретится с председателем ВР

Встреча состоится в пятницу, 21 июня, в 16:00.

Кроме того, 24 июня в 9:00 Парубий примет участие в заседании Межпарламентской Совета Украина-НАТО (23-25 июня, г. Львов).

Напомним, в Украину направили нового поверенного в делах США.