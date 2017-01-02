Тіло російського офіцера виявили в готелі в Єревані
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Єревані (Арменія - ред.) виявлено тіло російського військовослужбовця - заступника начальника штабу однієї з військових частин, розташованих на військовій базі в Вірменії, майора Віктора Ємельяненка. Про це УНН повідомляє із посиланням на ТАСС.
Так, 45-річний військовий був знайдений мертвим в готелі “Дружба”. За попередніми даними, слідів насильства на тілі В.Ємельяненка виявлено не було.
Як припустили в прес-службі Південного військового округу, причиною смерті могла стати серцева недостатність. Російське командування разом з поліцією Вірменії займається розслідуванням того, що сталося.
Нагадаємо, рятувальники підняли з води тіло командира Ту-154.