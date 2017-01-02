Тіло російського офіцера виявили в готелі в Єревані

Так, 45-річний військовий був знайдений мертвим в готелі “Дружба”. За попередніми даними, слідів насильства на тілі В.Ємельяненка виявлено не було.

Як припустили в прес-службі Південного військового округу, причиною смерті могла стати серцева недостатність. Російське командування разом з поліцією Вірменії займається розслідуванням того, що сталося.

Нагадаємо, рятувальники підняли з води тіло командира Ту-154.