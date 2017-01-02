Тело российского офицера обнаружили в гостинице в Ереване
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Ереване (Армения - ред.) обнаружено тело российского военнослужащего - заместителя начальника штаба одной из воинских частей, расположенных на военной базе в Армении, майора Виктора Емельяненко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС .
Так, 45-летний военный был найден мертвым в гостинице "Дружба". По предварительным данным, следов насилия на теле В.Емельяненка обнаружено не было.
Как предположили в пресс-службе Южного военного округа, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность. Российское командование вместе с полицией Армении занимается расследованием случившегося.
Напомним, спасатели подняли из воды тело командира Ту-154 .