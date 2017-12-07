Тіллерсон: Москва відповідальна за посилення насильства на сході України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Виступаючи на засіданні Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Москва несе відповідальність за посилення насильства на сході України, і що воно має припинитись, передає УНН з посиланням на прес-службу Держдепу США.
“З усіх викликів, що стоять сьогодні перед ОБСЄ, жоден не є більш важливим чи неприємним, ніж ситуація в Україні”, — такими словами розпочав свою доповідь Держдеп.
Він висловив підтримку США територіальній цілісності України та закликав сторони до повного виконання мінських угод.
“Кримські санкції залишаться в силі, поки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом. На сході України ми приєднуємось до наших європейських партнерів у збереженні санкцій, поки Росія не виведе своїх сил із Донбасу і не зустріне свої мінські зобов’язання”, - підкреслив він.
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Раніше на засіданні Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що вся відповідальність за зростання насильства на сході лежить на українській стороні.
“Ми повинні чітко розуміти джерело насильства: Росія озброює, керує, тренує та воює разом з антиурядовими силами”, - сказав Тіллерсон, посилаючись на збільшення порушень припинення вогню, зафіксованих спостерігачами ОБСЄ на сході України.
Як повідомляв УНН, як заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, Росія зараз веде війну проти Європи і її цінностей з танками і зброєю на українській землі.