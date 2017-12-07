Тіллерсон: Москва відповідальна за посилення насильства на сході України

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Виступаючи на засіданні Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Москва несе відповідальність за посилення насильства на сході України, і що воно має припинитись, передає УНН з посиланням на прес-службу Держдепу США.