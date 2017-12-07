Тиллерсон: Москва ответственна за усиление насилия на востоке Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Выступая на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Москва несет ответственность за усиление насилия на востоке Украины, и оно должно прекратиться, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.
"Из всех вызовов, стоящих сегодня перед ОБСЕ, ни один не является более важным или неприятным, чем ситуация в Украине", - такими словами начал свой доклад Госдеп.
Он выразил поддержку США территориальной целостности Украины и призвал стороны к полному выполнению минских соглашений.
"Крымские санкции останутся в силе, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом. На востоке Украины, мы присоединяемся к нашим европейским партнерам в сохранении санкций, пока Россия не выведет свои силы из Донбасса и не примет свои минские обязательства", - подчеркнул он.
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Ранее на заседании Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вся ответственность за рост насилия на востоке лежит на украинской стороне.
"Мы должны четко понимать источник насилия: Россия вооружает, руководит, тренирует и воюет вместе с антиправительственными силами", - сказал Тиллерсон, ссылаясь на увеличение нарушений прекращения огня, зафиксированных наблюдателями ОБСЕ на востоке Украины.
Как сообщал УНН, как заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, Россия сейчас ведет войну против Европы и ее ценностей с танками и оружием на украинской земле.