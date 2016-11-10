Тільки 12 з 280 проваджень щодо порушень у лісовій галузі Закарпаття скеровано до суду

“З початку 2016 року в області відкрито 280 кримінальних проваджень щодо правопорушень у лісовій галузі, з них 240 стосуються незаконних рубок. На жаль, до суду скеровано матеріали тільки за 12 провадженнями”, — поінформував В. Гаврилюк.

За словами керівника обласної прокуратури, таке повільне просування справ пов′язане з низкою об′єктивних причин, головні з яких — відсутність фахівців, які б могли оперативно проводити експертизи, та коштів для залучення сторонніх спеціалістів.

Шляхами подолання цих проблем В.Гаврилюк назвав запит, і відповідно реакція на нього, щодо збільшення кількості фахівців-екологів у відповідних структурах та залучення до перевірок у відкритих провадженнях щодо лісу місцевих спеціалістів, зокрема співробітників Ужгородського національного університету.