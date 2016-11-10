Только 12 из 280 производств о нарушениях в лесной отрасли Закарпатской области направили в суд

"С начала 2016 года в области открыли 280 уголовных производств по правонарушениям в лесной отрасли, из них 240 касаются незаконных рубок. К сожалению, в суд направили материалы только по 12 производствам", - сообщил В.Гаврилюк.

По словам руководителя областной прокуратуры, такое медленное продвижение дел связано с рядом объективных причин, главные из которых - отсутствие специалистов, которые могли бы оперативно проводить экспертизы, и средств для привлечения сторонних специалистов.

Путями преодоления этих проблем В.Гаврилюк назвал запрос, и соответственно реакцию на него, увеличение количества специалистов-экологов в соответствующих структурах и привлечение к проверкам в открытых процессах по лесу местных специалистов, в частности сотрудников Ужгородского национального университета.