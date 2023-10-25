TikTok тестує можливість завантажувати 15-хвилинні відео
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. TikTok тестує можливість завантажувати 15-хвилинні відео. Тестування відбувається в окремих регіонах з обмеженою групою користувачів. Інші подробиці невідомі. Про це TechCrunch, передає УНН.
Деталі
Як відомо, що нова опція збільшує ліміт завантаження відео в додаток з 10 до 15 хвилин.
Цю зміну вперше помітив консультант із соціальних мереж Метт Наварра, який опублікував скріншот повідомлення, яке показують користувачам, які мають доступ до нової опції. Згідно зі знімком екрана, користувачі можуть завантажувати довші відео на платформу як із програми TikTok, так і з настільного комп’ютера.
Доповнення
Спочатку TikTok здобув популярність як найпопулярніша платформа для короткострокового відео, але поступово почав охоплювати довгостроковий контент. У лютому 2022 року компанія збільшила максимальну тривалість відео до 10 хвилин з трьох хвилин.
До цього обмеження становило 60 секунд після початкового збільшення з 15 секунд.
Збільшена тривалість відео дасть користувачам ще більше часу та гнучкості, коли вони зможуть ділитися такими відео, як кулінарні рецепти, уроки краси, навчальний вміст і комедійні скетчі. Наразі, якщо відео довше 10 хвилин, автори спрямовують глядачів до відео «Частина 2».
Ця зміна робить TikTok ще більш прямим конкурентом з YouTube. Цей крок вказує на те, що TikTok прагне залучити користувачів до довшого відео, які зазвичай публікують контент на YouTube.
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