TikTok тестирует возможность загружать 15-минутные видео

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 258 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 6126 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 21602 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 98744 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 56844 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 79390 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 223456 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 76452 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 124849 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168050 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
5.2м/с
41%
Популярные новости

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 100509 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 95569 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 145162 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 67816 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 20375 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 98744 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 145822 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 223456 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 274895 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 326120 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 9540 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 20805 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 68238 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 57887 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 56236 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

TikTok тестирует возможность загружать 15-минутные видео

Киев • УНН

 • 138956 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. TikTok тестирует возможность загружать 15-минутные видео. Тестирование происходит в отдельных регионах с ограниченной группой пользователей. Другие подробности неизвестны. Об этом TechCrunch, передает УНН.

TikTok тестирует возможность загружать 15-минутные видео

Детали

Как известно, новая опция увеличивает лимит загрузки видео в приложение с 10 до 15 минут.

Это изменение впервые заметил консультант по социальным сетям Мэтт Наварра, который опубликовал скриншот сообщения, которое показывают пользователям, имеющим доступ к новой опции. Согласно снимку экрана, пользователи могут загружать более длинные видео на платформу как из приложения TikTok, так и с настольного компьютера’.

Дополнение

Первоначально TikTok приобрел популярность как самая популярная платформа для краткосрочного видео, но постепенно начал охватывать долгосрочный контент. В феврале 2022 года компания увеличила максимальную продолжительность видео до 10 минут с трех минут.

До этого ограничение составляло 60 секунд после первоначального увеличения с 15 секунд.

Увеличенная продолжительность видео даст пользователям еще больше времени и гибкости, когда они смогут делиться такими видео, как кулинарные рецепты, уроки красоты, обучающий контент и комедийные скетчи. В настоящее время, если видео длиннее 10 минут, авторы направляют зрителей к видео «Часть 2».

Это изменение делает TikTok еще более прямым конкурентом YouTube. Этот шаг указывает на то, что TikTok стремится привлечь пользователей к более длинным видео, которые обычно публикуют контент на YouTube.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Большинство американцев считают TikTok угрозой национальной безопасности

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Технологии
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,240.38
Tesla
$245.15
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,571.04