TikTok тестирует возможность загружать 15-минутные видео

Детали

Как известно, новая опция увеличивает лимит загрузки видео в приложение с 10 до 15 минут.

Это изменение впервые заметил консультант по социальным сетям Мэтт Наварра, который опубликовал скриншот сообщения, которое показывают пользователям, имеющим доступ к новой опции. Согласно снимку экрана, пользователи могут загружать более длинные видео на платформу как из приложения TikTok, так и с настольного компьютера’.

Дополнение

Первоначально TikTok приобрел популярность как самая популярная платформа для краткосрочного видео, но постепенно начал охватывать долгосрочный контент. В феврале 2022 года компания увеличила максимальную продолжительность видео до 10 минут с трех минут.

До этого ограничение составляло 60 секунд после первоначального увеличения с 15 секунд.

Увеличенная продолжительность видео даст пользователям еще больше времени и гибкости, когда они смогут делиться такими видео, как кулинарные рецепты, уроки красоты, обучающий контент и комедийные скетчи. В настоящее время, если видео длиннее 10 минут, авторы направляют зрителей к видео «Часть 2».

Это изменение делает TikTok еще более прямым конкурентом YouTube. Этот шаг указывает на то, что TikTok стремится привлечь пользователей к более длинным видео, которые обычно публикуют контент на YouTube.

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