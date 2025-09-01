TikTok дозволить надсилати голосові нотатки, фото та відео в особистих повідомленнях

$41.320.06
48.200.06
ukenru
18:36 • 2036 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
15:53 • 10389 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
14:20 • 20710 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 28138 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 163380 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 96722 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 173651 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 180844 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 154102 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 124568 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4м/с
51%
746мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 123449 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 122545 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 110825 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 108510 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 101217 перегляди
Публікації
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
14:20 • 20663 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo1 вересня, 09:46 • 63228 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 173589 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 180786 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення1 вересня, 05:46 • 154052 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Париж
Німеччина
Реклама
УНН Lite
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo18:36 • 2006 перегляди
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів1 вересня, 10:27 • 30653 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 160333 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 289049 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 308596 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
MIM-104 Patriot
Bild
Мі-8
ChatGPT

TikTok дозволить надсилати голосові нотатки, фото та відео в особистих повідомленнях

Київ • УНН

 • 92 перегляди

TikTok оновлює приватні повідомлення, дозволяючи надсилати 60-секундні голосові нотатки та до дев'яти фото/відео одночасно. Користувачі також зможуть редагувати контент перед відправленням.

TikTok дозволить надсилати голосові нотатки, фото та відео в особистих повідомленнях

Соціальна мережа TikTok розширює функції особистих повідомлень - користувачі зможуть надсилати 60-секундні голосові нотатки, а також до дев’яти фотографій або відео одночасно. Платформа також дозволить редагувати контент перед відправленням, пише УНН із посиланням на Nacion.

Деталі

За даними Nacion, мета оновлення - зробити спілкування в TikTok більш інтерактивним і зручним. Платформа, що належить ByteDance, прагне, щоб користувачі могли не лише переглядати розважальний контент, а й легко обмінюватися повідомленнями з друзями, подібно до того, як це роблять у Instagram чи X.

Завдяки новим інструментам користувачі зможуть надсилати контент у приватних або групових чатах, редагувати фото та відео перед відправленням, а також використовувати камеру смартфона або вибирати матеріали зі своєї галереї.

У заяві для TechCrunch компанія повідомила: "Голосові нотатки матимуть максимальну тривалість 60 секунд".

TikTok запускає нові функції батьківського контролю для покращення цифрового досвіду31.07.25, 05:21 • 3966 переглядiв

Для безпеки TikTok встановив обмеження: "не дозволятиметься надсилати особисті зображення чи відео, якщо це перше повідомлення в розмові".

Оновлення почнуть впроваджуватися найближчими тижнями, а компанія наголошує, що користувачі повинні обережно ділитися контентом і піклуватися про власну конфіденційність.

Крім того, TikTok застосовує автоматизовані системи для виявлення та блокування зображень з оголеним тілом для облікових записів користувачів віком від 16 до 18 років. Таку ж функцію безпеки можна активувати і для користувачів старше 18 років, щоб додатково захистити їхній контент.

ByteDance підвищує оцінку TikTok до понад $330 мільярдів, розраховуючи на зростання ринкової вартості28.08.25, 17:08 • 2201 перегляд

Альона Уткіна

Технології
ByteDance
TikTok
Instagram