TikTok дозволить надсилати голосові нотатки, фото та відео в особистих повідомленнях

Соціальна мережа TikTok розширює функції особистих повідомлень - користувачі зможуть надсилати 60-секундні голосові нотатки, а також до дев’яти фотографій або відео одночасно. Платформа також дозволить редагувати контент перед відправленням, пише УНН із посиланням на Nacion.

Деталі

За даними Nacion, мета оновлення - зробити спілкування в TikTok більш інтерактивним і зручним. Платформа, що належить ByteDance, прагне, щоб користувачі могли не лише переглядати розважальний контент, а й легко обмінюватися повідомленнями з друзями, подібно до того, як це роблять у Instagram чи X.

Завдяки новим інструментам користувачі зможуть надсилати контент у приватних або групових чатах, редагувати фото та відео перед відправленням, а також використовувати камеру смартфона або вибирати матеріали зі своєї галереї.

У заяві для TechCrunch компанія повідомила: "Голосові нотатки матимуть максимальну тривалість 60 секунд".

Для безпеки TikTok встановив обмеження: "не дозволятиметься надсилати особисті зображення чи відео, якщо це перше повідомлення в розмові".

Оновлення почнуть впроваджуватися найближчими тижнями, а компанія наголошує, що користувачі повинні обережно ділитися контентом і піклуватися про власну конфіденційність.

Крім того, TikTok застосовує автоматизовані системи для виявлення та блокування зображень з оголеним тілом для облікових записів користувачів віком від 16 до 18 років. Таку ж функцію безпеки можна активувати і для користувачів старше 18 років, щоб додатково захистити їхній контент.

