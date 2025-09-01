TikTok позволит отправлять голосовые заметки, фото и видео в личных сообщениях

Социальная сеть TikTok расширяет функции личных сообщений - пользователи смогут отправлять 60-секундные голосовые заметки, а также до девяти фотографий или видео одновременно. Платформа также позволит редактировать контент перед отправкой, пишет УНН со ссылкой на Nacion.

Детали

По данным Nacion, цель обновления - сделать общение в TikTok более интерактивным и удобным. Платформа, принадлежащая ByteDance, стремится, чтобы пользователи могли не только просматривать развлекательный контент, но и легко обмениваться сообщениями с друзьями, подобно тому, как это делают в Instagram или X.

Благодаря новым инструментам пользователи смогут отправлять контент в приватных или групповых чатах, редактировать фото и видео перед отправкой, а также использовать камеру смартфона или выбирать материалы из своей галереи.

В заявлении для TechCrunch компания сообщила: "Голосовые заметки будут иметь максимальную продолжительность 60 секунд".

TikTok запускает новые функции родительского контроля для улучшения цифрового опыта

Для безопасности TikTok установил ограничения: "не будет разрешаться отправлять личные изображения или видео, если это первое сообщение в разговоре".

Обновления начнут внедряться в ближайшие недели, а компания подчеркивает, что пользователи должны осторожно делиться контентом и заботиться о собственной конфиденциальности.

Кроме того, TikTok применяет автоматизированные системы для обнаружения и блокировки изображений с обнаженным телом для учетных записей пользователей в возрасте от 16 до 18 лет. Такую же функцию безопасности можно активировать и для пользователей старше 18 лет, чтобы дополнительно защитить их контент.

ByteDance повышает оценку TikTok до более чем $330 миллиардов, рассчитывая на рост рыночной стоимости