TikTok позволит отправлять голосовые заметки, фото и видео в личных сообщениях

$41.320.06
48.200.06
ukenru
18:36 • 2570 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
15:53 • 10782 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
14:20 • 21153 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 28453 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 164203 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 97060 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 174350 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 181541 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 154648 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 124886 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4м/с
51%
746мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 123889 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 122989 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 111284 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 108958 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 101661 просмотра
публикации
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
14:20 • 21157 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 63705 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 174356 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 181549 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 154655 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Париж
Великобритания
Реклама
УНН Lite
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo18:36 • 2572 просмотра
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов1 сентября, 10:27 • 30894 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 160567 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 289268 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 308800 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
YouTube
Facebook
MIM-104 Patriot
Бильд

TikTok позволит отправлять голосовые заметки, фото и видео в личных сообщениях

Киев • УНН

 • 164 просмотра

TikTok обновляет личные сообщения, позволяя отправлять 60-секундные голосовые заметки и до девяти фото/видео одновременно. Пользователи также смогут редактировать контент перед отправкой.

TikTok позволит отправлять голосовые заметки, фото и видео в личных сообщениях

Социальная сеть TikTok расширяет функции личных сообщений - пользователи смогут отправлять 60-секундные голосовые заметки, а также до девяти фотографий или видео одновременно. Платформа также позволит редактировать контент перед отправкой, пишет УНН со ссылкой на Nacion.

Детали

По данным Nacion, цель обновления - сделать общение в TikTok более интерактивным и удобным. Платформа, принадлежащая ByteDance, стремится, чтобы пользователи могли не только просматривать развлекательный контент, но и легко обмениваться сообщениями с друзьями, подобно тому, как это делают в Instagram или X.

Благодаря новым инструментам пользователи смогут отправлять контент в приватных или групповых чатах, редактировать фото и видео перед отправкой, а также использовать камеру смартфона или выбирать материалы из своей галереи.

В заявлении для TechCrunch компания сообщила: "Голосовые заметки будут иметь максимальную продолжительность 60 секунд".

TikTok запускает новые функции родительского контроля для улучшения цифрового опыта31.07.25, 05:21 • 3966 просмотров

Для безопасности TikTok установил ограничения: "не будет разрешаться отправлять личные изображения или видео, если это первое сообщение в разговоре".

Обновления начнут внедряться в ближайшие недели, а компания подчеркивает, что пользователи должны осторожно делиться контентом и заботиться о собственной конфиденциальности.

Кроме того, TikTok применяет автоматизированные системы для обнаружения и блокировки изображений с обнаженным телом для учетных записей пользователей в возрасте от 16 до 18 лет. Такую же функцию безопасности можно активировать и для пользователей старше 18 лет, чтобы дополнительно защитить их контент.

ByteDance повышает оценку TikTok до более чем $330 миллиардов, рассчитывая на рост рыночной стоимости28.08.25, 17:08 • 2201 просмотр

Алена Уткина

Технологии
ByteDance
ТикТок
Instagram