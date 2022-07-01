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Тікаючи з острова Зміїний, окупанти знищували військову техніку, документацію та майно

Тікаючи з острова Зміїний, окупанти знищували військову техніку, документацію та майно

Київ • УНН

 • 157085 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Завершуючи екстрену евакуацію особового складу з острова Зміїний, російські окупанти знищували військову техніку, документацію та майно. Про це інформує оперативне командування "Південь", передає УНН.

Цитата

"Завершуючи екстрену евакуацію особового складу з острова Зміїний, рашисти знищували військову техніку, документацію та майно. Імовірно здійснено мінування місцевості, причалу та навколишніх вод біля острова", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Внаслідок наших ракетно-артилерійських ударів знищено зенітно-ракетний комплекс “Тор”, один з маломірних катерів, причіп, що містив дизель-генератор, радіолокаційну станцію та польовий склад боєприпасів. А самі окупанти при відступі підірвали транспортно-зарядну машину до ЗРК "Тор", реактивну систему залпового вогню “Торнадо-Г” та над морем втратили гелікоптер.

"Операція триває, забезпечення контролю над островом потребує ретельної перевірки та виключення провокацій. Сили оборони пильно моніторять ситуацію", - наголошують в ОК "Південь".

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Для прикриття евакуації противник виконав понад двадцять вильотів авіації з Криму.

Один з винищувачів-бомбардувальників прикриття випустив по Одещині 2 крилатих ракети Х-31, які влучили в сільськогосподарські площі Білгород-Дністровського району. Обійшлось без руйнувань та втрат.

Також в ОК "Південь" додали, що у північно-західній частині Чорного моря залишилось два ракетних кораблі із 16 крилатими ракетами на бортах.

Нагадаємо

Вчора, 30 червня, оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів.

Пізніше міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".

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