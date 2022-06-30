У Maxar показали нові супутникові знімки Зміїного

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Знімки були зроблені сьогодні, 30 червня.

"На сьогоднішніх знімках можна побачити дим від палаючих транспортних засобів/споруд у кількох місцях у північній частині острова", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Сьогодні, 30 червня, оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів.

Пізніше міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".

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