В Maxar показали новые спутниковые снимки Змеиного
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Компания Maxar Technologies показала, как выглядит остров Змеиный после бегства оттуда российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Maxar.
Детали
Снимки были сделаны сегодня, 30 июня.
"На сегодняшних снимках можно увидеть дым от горящих транспортных средств/сооружений в нескольких местах в северной части острова", - говорится в сообщении.
Дополнение
Сегодня, 30 июня, оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил из Змеиного и, вероятно, покинули остров.
Позднее минобороны рф подтвердило вывод российских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".
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