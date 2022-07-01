Убегая с острова Змеиный, оккупанты уничтожали военную технику, документацию и имущество

ukru
13:44 • 13134 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 14225 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 29814 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 47314 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 54412 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 89960 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 116039 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125304 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112791 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141818 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 40557 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 92038 просмотра
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 26490 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 22894 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

09:17 • 24717 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 89960 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 92038 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 241609 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 271410 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 208241 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 20273 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 116039 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103844 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121576 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123977 просмотра
Актуальное
Убегая с острова Змеиный, оккупанты уничтожали военную технику, документацию и имущество

Убегая с острова Змеиный, оккупанты уничтожали военную технику, документацию и имущество

Киев • УНН

 • 157084 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Завершая экстренную эвакуацию личного состава с острова Змеиный, российские оккупанты уничтожали военную технику, документацию и имущество. Об этом сообщает оперативное командование "Юг", передает УНН.

Цитата

"Завершая экстренную эвакуацию личного состава с острова Змеиный, рашисты уничтожали военную технику, документацию и имущество. Предположительно, осуществлено минирование местности, причала и окрестных вод у острова", - говорится в сообщении.

Детали

В результате наших ракетно-артиллерийских ударов уничтожен зенитно-ракетный комплекс “Тор”, один из маломерных катеров, прицеп, содержащий дизель-генератор, радиолокационную станцию ​​и полевой склад боеприпасов. А сами оккупанты при отступлении взорвали транспортно-зарядную машину к ЗРК "Тор", реактивную систему залпового огня “Торнадо-Г” и над морем потеряли вертолет.

"Операция продолжается, обеспечение контроля над островом требует тщательной проверки и исключения провокаций. Силы обороны внимательно мониторят ситуацию", - отмечают в ОК "Юг".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Maxar показали новые спутниковые снимки Змеиного

Для прикрытия эвакуации противник выполнил более двадцати вылетов авиации из Крыма.

Один из истребителей-бомбардировщиков прикрытия выпустил по Одесщине 2 крылатых ракеты Х-31, попавших в сельскохозяйственные площади Белгород-Днестровского района. Обошлось без разрушений и потерь.

Также в ОК "Юг" добавили, что в северо-западной части Черного моря осталось два ракетных корабля с 16 крылатыми ракетами на бортах.

Напомним

Вчера, 30 июня, оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил из Змеиного и, вероятно, покинули остров.

Позже минобороны рф подтвердило вывод российских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы