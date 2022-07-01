Убегая с острова Змеиный, оккупанты уничтожали военную технику, документацию и имущество
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Завершая экстренную эвакуацию личного состава с острова Змеиный, российские оккупанты уничтожали военную технику, документацию и имущество. Об этом сообщает оперативное командование "Юг", передает УНН.
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"Завершая экстренную эвакуацию личного состава с острова Змеиный, рашисты уничтожали военную технику, документацию и имущество. Предположительно, осуществлено минирование местности, причала и окрестных вод у острова", - говорится в сообщении.
Детали
В результате наших ракетно-артиллерийских ударов уничтожен зенитно-ракетный комплекс “Тор”, один из маломерных катеров, прицеп, содержащий дизель-генератор, радиолокационную станцию и полевой склад боеприпасов. А сами оккупанты при отступлении взорвали транспортно-зарядную машину к ЗРК "Тор", реактивную систему залпового огня “Торнадо-Г” и над морем потеряли вертолет.
"Операция продолжается, обеспечение контроля над островом требует тщательной проверки и исключения провокаций. Силы обороны внимательно мониторят ситуацию", - отмечают в ОК "Юг".
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Для прикрытия эвакуации противник выполнил более двадцати вылетов авиации из Крыма.
Один из истребителей-бомбардировщиков прикрытия выпустил по Одесщине 2 крылатых ракеты Х-31, попавших в сельскохозяйственные площади Белгород-Днестровского района. Обошлось без разрушений и потерь.
Также в ОК "Юг" добавили, что в северо-западной части Черного моря осталось два ракетных корабля с 16 крылатыми ракетами на бортах.
Напомним
Вчера, 30 июня, оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил из Змеиного и, вероятно, покинули остров.
Позже минобороны рф подтвердило вывод российских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".