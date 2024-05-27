The Economist: поставки снарядів Україні затягнулося через дефіцит вибухівки
Київ • УНН
Поставки снарядів з ЄС для України затримуються через дефіцит вибухівки та обмеженість виробничих потужностей в Європі.
Одна з причин проблем із постачанням 1 млн артилерійських снарядів Україні від країн Євросоюзу — брак вибухових речовин. Про це повідомляє британське видання The Economist із посиланням на експертів, передає УНН.
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Як зазначає видання, закінчення холодної війни призвело до різкого падіння попиту на зброю та змусило багатьох європейських виробників вибухових речовин згорнути свою діяльність.
Будівництво заводу з виробництва вибухівки з нуля може тривати від трьох до семи років. Процес ускладнюють норми безпеки та охорони навколишнього середовища заважають розширенню виробництва. Ще одна проблема — брак робочих рук у галузі, оскільки мало хто хоче працювати з вибуховими речовинами після закінчення університету.
Частина постачальників боєприпасів шукають вибухові речовини в інших країнах: наприклад, в Індії та Японії. При цьому деякі експерти побоюються, що вибухові речовини з-за кордону не такі якісні та можуть псувати обладнання.
Незважаючи на всі складнощі, зазначає The Economist, у сфері виробництва снарядів є певний прогрес. Згідно з прогнозами, до кінця цього року щорічне виробництво снарядів у країнах Євросоюзу буде на рівні щонайменше 1,4 млн. штук, порівняно з 500 тис. років тому. Проте, за словами опитаних експертів, цього замало, щоб допомогти українцям, які зіткнулися з дефіцитом артилерійських снарядів.
Контекст
У лютому на Мюнхенській безпековій конференції президент Чехії Петро Павло повідомив, що Прага знайшла за межами ЄС джерела для закупівлі 800 тис. снарядів. У березні було зібрано необхідну суму для купівлі першої партії боєприпасів для України — 300 тис. штук. Загалом планується закупити та передати Україні 800 тис. снарядів поза ініціативами Євросоюзу.
рф виробляє артилерійські снаряди втричі швидше, ніж західні союзники України - Sky News26.05.24, 18:51 • 27017 переглядiв