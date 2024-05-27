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The Economist: поставки снарядів Україні затягнулося через дефіцит вибухівки

The Economist: поставки снарядів Україні затягнулося через дефіцит вибухівки

Київ • УНН

 • 111159 перегляди

Поставки снарядів з ЄС для України затримуються через дефіцит вибухівки та обмеженість виробничих потужностей в Європі.

Одна з причин проблем із постачанням 1 млн артилерійських снарядів Україні від країн Євросоюзу — брак вибухових речовин. Про це повідомляє британське видання The Economist із посиланням на експертів, передає УНН.

Деталі

Як зазначає видання, закінчення холодної війни призвело до різкого падіння попиту на зброю та змусило багатьох європейських виробників вибухових речовин згорнути свою діяльність.

Будівництво заводу з виробництва вибухівки з нуля може тривати від трьох до семи років. Процес ускладнюють норми безпеки та охорони навколишнього середовища заважають розширенню виробництва. Ще одна проблема — брак робочих рук у галузі, оскільки мало хто хоче працювати з вибуховими речовинами після закінчення університету.

Частина постачальників боєприпасів шукають вибухові речовини в інших країнах: наприклад, в Індії та Японії. При цьому деякі експерти побоюються, що вибухові речовини з-за кордону не такі якісні та можуть псувати обладнання.

Незважаючи на всі складнощі, зазначає The Economist, у сфері виробництва снарядів є певний прогрес. Згідно з прогнозами, до кінця цього року щорічне виробництво снарядів у країнах Євросоюзу буде на рівні щонайменше 1,4 млн. штук, порівняно з 500 тис. років тому. Проте, за словами опитаних експертів, цього замало, щоб допомогти українцям, які зіткнулися з дефіцитом артилерійських снарядів.

Контекст

У лютому на Мюнхенській безпековій конференції президент Чехії Петро Павло повідомив, що Прага знайшла за межами ЄС джерела для закупівлі 800 тис. снарядів. У березні було зібрано необхідну суму для купівлі першої партії боєприпасів для України — 300 тис. штук. Загалом планується закупити та передати Україні 800 тис. снарядів поза ініціативами Євросоюзу.

рф виробляє артилерійські снаряди втричі швидше, ніж західні союзники України - Sky News26.05.24, 18:51 • 27017 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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