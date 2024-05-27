The Economist: поставки снарядов Украине затянулось из-за дефицита взрывчатки

Одна из причин проблем с поставкой 1 млн артиллерийских снарядов Украине от стран Евросоюза - нехватка взрывчатых веществ. Об этом сообщает британское издание The Economist со ссылкой на экспертов, передает УНН.

Детали

Как отмечает издание, окончание холодной войны привело к резкому падению спроса на оружие и заставило многих европейских производителей взрывчатых веществ свернуть свою деятельность.

Строительство завода по производству взрывчатки с нуля может длиться от трех до семи лет. Процесс усложняют нормы безопасности и охраны окружающей среды, мешающие расширению производства. Еще одна проблема - нехватка рабочих рук в отрасли, поскольку мало кто хочет работать со взрывчатыми веществами после окончания университета.

Часть поставщиков боеприпасов ищут взрывчатые вещества в других странах: например, в Индии и Японии. При этом некоторые эксперты опасаются, что взрывчатые вещества из-за рубежа не такие качественные и могут портить оборудование.

Несмотря на все сложности, отмечает The Economist, в сфере производства снарядов есть определенный прогресс. Согласно прогнозам, до конца этого года ежегодное производство снарядов в странах Евросоюза будет на уровне не менее 1,4 млн. штук, по сравнению с 500 тыс. лет назад. Однако, по словам опрошенных экспертов, этого мало, чтобы помочь украинцам, которые столкнулись с дефицитом артиллерийских снарядов.

Контекст

В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел сообщил, что Прага нашла за пределами ЕС источники для закупки 800 тыс. снарядов. В марте была собрана необходимая сумма для покупки первой партии боеприпасов для Украины - 300 тыс. штук. В целом планируется закупить и передать Украине 800 тыс. снарядов вне инициатив Евросоюза.

рф производит артиллерийские снаряды втрое быстрее, чем западные союзники Украины - Sky News