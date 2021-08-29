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Тестовий запуск ракети-носія компанії Astra завершився невдачею

Тестовий запуск ракети-носія компанії Astra завершився невдачею

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Тестовий запуск в суботу ракети-носія, розробленої американською компанією Astra, завершився невдачею. Трансляція велася на сайті компанії, передає УНН.

Запуск

Запуск відбувся о 14:36 ​​за місцевим часом (1:36 за часом Києва 29 серпня) з “Тихоокеанського космопорту” (Pacific Spaceport) на острові Кадьяк (штат Аляска). При запуску ракета спочатку трохи відхилилася і, не набираючи висоти, змістилася в бік від стартового столу, однак через кілька секунд все ж пішла вгору. Через дві з половиною хвилини польоту двигуни ракети відключилися і вона втратила стійкість, після чого трансляція з встановлених на ній камер перервалася.

Цитата

“Ми зіткнулися з технічними труднощами, але зібрали дані про політ за дві з половиною хвилини, — наголошується в Twitter компанії. — Наша команда вивчить ці дані і використовує їх в прийдешніх запусках”. В рамках контракту Astra c Космічними силами США ракета повинна була доставити на орбіту тестовий вантаж. Пізніше в цьому році заплановано ще один запуск.

Довідково

Ракета-носій компанії Astra довжиною близько 12 м призначена для виведення малих супутників на низьку навколоземну орбіту. Яка створила ракету компанія з Сан-Франциско (штат Каліфорнія) розраховує, що її дешевизна і малі розміри, що дозволяють доставляти її до місця пуску в звичайних контейнерах, забезпечать конкурентні переваги на ринку космічних послуг.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Blue Origin планує здійснити наступний запуск ракети New Shepard: названо дату

У 2020 році Astra двічі здійснювала випробувальні пуски своєї ракети, але вони завершилися невдачею — орбіти Astra так і не досягла.

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