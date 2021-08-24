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Blue Origin планує здійснити наступний запуск ракети New Shepard: названо дату

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Стало відомо, що космічна компанія Blue Origin планує здійснити наступний запуск New Shepard 26 серпня. Про це компанія розповіла на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

Деталі

Відомо, що місія NS-17 відбудеться о 13 годині 35 хвилин за Всесвітнім координованим часом. Стартовий майданчик Launch Site One розташований в Західному Техасі, США. Як повідомляють Space, на відміну від останнього польоту Blue Origin, цей політ буде без екіпажу. Ракета New Shepard буде містити 18 комерційних вантажів, а також тисячі листівок, відправлених дітьми через клуб Blue Origin. Також відомо, що зовні капсули буде проведено демонстраційний експеримент NASA з датчиком сходження з орбіти, спуску і посадки. Це буде другий політ Blue Origin для сенсорного комплексу, який вперше досяг суборбітального простору на борту New Shepard в жовтні 2020 року.

Додамо

У Blue Origin є один головний конкурент у сфері суборбітального космічного туризму - компанія Virgin Galactic Ілона Маска, яка минулого місяця провела свій перший суборбітальний політ з повним екіпажем.

Нагадаємо

Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) США погодилося тимчасово призупинити виконання контракту з розробки місячного посадкового модуля, який був виданий компанії SpaceX підприємця Ілона Маска, після того як компанія Blue Origin, що належить Джеффу Безосу, подала позов до федерального суду.

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