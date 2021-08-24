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Blue Origin планирует осуществить следующий запуск ракеты New Shepard: названа дата

Blue Origin планирует осуществить следующий запуск ракеты New Shepard: названа дата

Киев  •  УНН

 • 20359 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Стало известно, что космическая компания Blue Origin планирует осуществить следующий запуск New Shepard 26 августа. Об этом компания рассказала на своей странице в Twitter, передает УНН.

Детали

Известно, что миссия NS-17 состоится в 13 часов 35 минут по Всемирному координированному времени. Стартовая площадка Launch Site One расположена в Западном Техасе, США. Как сообщают Space, в отличие от последнего полета Blue Origin, этот полет будет без экипажа. Ракета New Shepard будет содержать 18 коммерческих грузов, а также тысячи открыток, отправленных детьми через клуб Blue Origin. Также известно, что снаружи капсулы будет проведен демонстрационный эксперимент NASA с датчиком схода с орбиты, спуска и посадки. Это будет второй полет Blue Origin для сенсорного комплекса, который впервые достиг суборбитального пространства на борту New Shepard в октябре 2020 года.

Добавим

В Blue Origin есть один главный конкурент в сфере суборбитального космического туризма - компания Virgin Galactic Илона Маска, которая в прошлом месяце провела свой первый суборбитальный полет с полным экипажем.

Напомним

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США согласилось временно приостановить выполнение контракта по разработке лунного посадочного модуля, который был выдан компании SpaceX предпринимателя Илона Маска, после того как компания Blue Origin, принадлежащая Джефф Безос, подала иск в федеральный суд.

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