Терористи “ІД” взяли на себе відповідальність за теракт у Кабулі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Терористи угруповання “Ісламська держава” взяли на себе відповідальність за напад на військовий госпіталь у столиці Афганістану Кабулі, передає УНН з посиланням на Reuters.
Видання повідомляє, що терорист-смертник підірвав себе біля входу до госпіталю. Потім троє нападників зі зброєю та гранатами увійшли в комплекс.
Одягненими як медичний персонал виявилися члени “ІД”. Потім вони зайняли позиції на верхніх поверхах госпіталю, звідки чинили подальші дії.
Правоохоронці знайшли більше 30 убитих і 50 поранених на території лікарні, в тому числі лікарів, пацієнтів і персоналу.
Зазначається, що сили безпеки країни протягом кількох годин звільняли приміщення лікарні від терористів.
Як повідомляв УНН, кількість загиблих від вибуху в Кабулі сягнула 85 людей.