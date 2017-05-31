Террористы "ИД" взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Террористы группировки "Исламское государство" взяли на себя ответственность за нападение на военный госпиталь в столице Афганистана Кабул, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Издание сообщает, что террорист-смертник взорвал себя у входа в госпиталь. Затем трое нападавших с оружием и гранатами вошли в комплекс.
Одетыми как медицинский персонал оказались члены "ИД". Затем они заняли позиции на верхних этажах госпиталя, откуда поступали дальнейшие действия.
Правоохранители нашли более 30 убитых и 50 раненых на территории больницы, в том числе врачей, пациентов и персонала.
Отмечается, что силы безопасности страны в течение нескольких часов освобождали помещение больницы от террористов.
Как сообщал УНН, количество погибших от взрыва в Кабуле достигло 85 человек.