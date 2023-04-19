Теніс: Світоліна вибула з боротьби у першому колі турніру ITF у Португалії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна програла Кларі Таусон з Данії у першому колі турніру ITF W100 в Оейраші (Португалія), втративши матчбол, пише УНН з посиланням на Великий теніс України.
Деталі
У другому сеті Світоліна зуміла відігратися, поступаючись із рахунком 3:1, і вийшла вперед 5:4. У десятому геймі на подачі суперниці українка втратила матчбол. Таусон лідирувала з таким же рахунком і в третьому сеті, Еліна знову відіграла перевагу суперниці, але не змогла захистити подачу в десятому геймі.
Тенісистки провели на корті дві з половиною години. За цей час Світоліна тричі подала навиліт, допустивши стільки ж подвійних помилок, зробила сім брейків і програла шість геймів на своїй подачі.
У підсумку - Еліна Світоліна (Україна, WC) - Клара Таусон (Данія) 6:2, 6:7(3).
Доповнення
Світоліна в другому матчі поспіль не змогла здобути перемогу, маючи матчбол: попереднього тижня вона поступилася в другому колі турніру ITF W60 у К'яссо. Українка зіграла чотири матчі після свого повернення в Тур і три з них програла, при цьому в кожному вигравши стартовий сет.