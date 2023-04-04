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"У мене були мурахи по шкірі": Світоліна зіграла перший матч після повернення в теніс

"У мене були мурахи по шкірі": Світоліна зіграла перший матч після повернення в теніс

Київ • УНН

 • 1459856 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна у трьох сетах поступилася у своєму першому матчі після декретної відпустки - на турнірі WTA 500 Credit One Charleston Open у США зіграла з представницею Казахстану Юлією Путінцевою, пише УНН з посиланням на "Великий теніс України".

Деталі

У першому сеті тенісистки зробили по два брейки, причому Світоліна відіграла один сетбол на своїй подачі за рахунку 4:5. На тай-брейку українка програвала 1:3, після чого взяла шість розіграшів поспіль.

Другий сет розпочався з десяти поспіль програних розіграшів Світоліною, після чого українка все ж утримала свою подачу в третьому геймі. У п'ятому геймі українка програла ще один гейм на своїй подачі і Путінцева довела сет до перемоги.

У вирішальній партії тенісистки обмінялися брейками в перших двох геймах і далі утримували свої подачі до рахунку 3:3.

У сьомому геймі Путінцева зробила брейк, який Світоліна одразу ж повернула, але в дев'ятому геймі українка знову не змогла втримати свою подачу, і тенісистка з Казахстану з першої спроби подала на матч. Поєдинок тривав 2 години 48 хвилин.

У підсумку - Еліна Світоліна (Україна, WC) - Юлія Путінцева (Казахстан) 7:6(3), 2:6, 4:6.

Після гри Світоліна так прокоментувала своє повернення у теніс: "У мене були мурахи по шкірі… Це була дійсно дуже і дуже приємна атмосфера на стадіоні. Я була рада побачити стільки людей, які за мене вболівали і підтримували у важкі моменти, тому що у фізичному плані мені було нелегко. Але в підсумку я дуже задоволена тим, як сьогодні зіграла. Тепер я більш чітко бачу, що треба поліпшити, щоб грати краще. Який найбільший позитивний висновок з сьогоднішньої гри? Думаю, я добре пробиваю по м’ячу, мені треба більше працювати над фізичною формою. Є декілька моментів, над якими треба попрацювати, щоб я могла стабільніше утримувати увагу, бути «в моменті». Так, я гадаю, що декілька таких деталей допоможуть мені поліпшити гру".

Доповнення

Еліна Світоліна та Юлія Путніцева вдев'яте зіграли одна з одною на професійному рівні, і втретє перемогу здобула Путінцева, перервавши серію з шести поразок у матчах зі Світоліною.

Еліна лише шість місяців тому стала мамою і не виступала в Турі з березня минулого року.

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