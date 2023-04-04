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"У меня были мурашки по коже": Свитолина сыграла первый матч после возвращения в теннис

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина в трех сетах уступила в своем первом матче после декретного отпуска - на турнире WTA 500 Credit One Charleston Open в США сыграла с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, пишет УНН со ссылкой на "Большой теннис Украины".

Детали

В первом сете теннисистки сделали по два брейка, причём Свитолина отыграла один сетбол на своей подаче при счёте 4:5. На тай-брейке украинка проигрывала 1:3, после чего взяла шесть розыгрышей подряд.

Второй сет начался с десяти подряд проигранных розыгрышей Свитолиной, после чего украинка всё же удержала свою подачу в третьем гейме. В пятом гейме украинка проиграла еще один гейм на своей подаче и Путинцева довела сет до победы.

В решающей партии теннисистки обменялись брейками в первых двух геймах и далее удерживали свои подачи до счёта 3:3.

В седьмом гейме Путинцева сделала брейк, который Свитолина тут же вернула, но в девятом гейме украинка снова не смогла удержать свою подачу, и теннисистка из Казахстана с первой попытки подала на матч. Поединок продлился 2 часа 48 минут.

В итоге - Элина Свитолина (Украина, WC) - Юлия Путинцева (Казахстан) 7:6(3), 2:6, 4:6.

После игры Свитолина так прокомментировала своё возвращение в теннис: "У меня были мурашки по коже… Это была действительно очень и очень приятная атмосфера на стадионе. Я была рада увидеть столько людей, которые за меня болели и поддерживали в трудные моменты, потому что в физическом плане мне было нелегко. Но в итоге я очень довольна тем, как сегодня сыграла. Теперь я более четко вижу, что надо улучшить, чтобы играть лучше. Какой самый большой положительный вывод из сегодняшней игры? Думаю, я хорошо пробиваю по мячу, мне надо больше работать над физической формой. Есть несколько моментов, над которыми надо поработать, чтобы я могла стабильнее удерживать внимание, быть «в моменте». Да, я думаю, что несколько таких деталей помогут мне улучшить игру".

Дополнение

Элина Свитолина и Юлия Путницева в девятый раз сыграли друг с другом на профессиональном уровне, и в третий раз победу одержала Путинцева, прервав серию из шести поражений в матчах со Свитолиной.

Элина лишь шесть месяцев назад стала мамой и не выступала в Туре с марта прошлого года.

Украинские Национальные Новости

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