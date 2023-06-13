Теніс: серб Новак Джокович повернув собі статус першої ракетки світу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Новак Джокович повернув собі титул першої ракетки світу від Карлоса Алькараса, вигравши свій рекордний 23-й титул "Великого шолома" серед чоловіків на Відкритому чемпіонаті Франції, в той час як Рафаель Надаль вперше за останні 20 років випав з топ-100, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) опублікувала оновлений рейтинг організації. 36-річний Джокович розпочав свій рекордний 388-й тиждень на вершині в понеділок, піднявшись на два місця в турнірній таблиці після перемоги в Парижі на вихідних. У півфіналі турніру він обіграв іспанця Алькараса.
Алькарас опустився на друге місце, а Данило Медведєв, який вилетів у першому раунді, також опустився на одну сходинку вниз, на третє місце. Другий призер Ролан Гаррос Каспер Рууд залишився на четвертому місці.
Надаль, 14-разовий чемпіон Відкритого чемпіонату Франції, провів сезон, сповнений травм, і не грав з січня через травму стегна, отриману під час Відкритого чемпіонату Австралії.
37-річний тенісист опустився з 15-го на 136-е місце в рейтингу через свою тривалу відсутність у турі. На початку цього місяця він переніс операцію і, як очікується, вибуде з ладу на п'ять місяців.
У жіночому рейтингу Іга Свєтек зберегла перше місце після захисту свого титулу на Відкритому чемпіонаті Франції. Вона очолює рейтинг з квітня 2022 року, перемістившись на вершину після відставки Еш Барті.
Ірина Сабаленко, яка виграла Відкритий чемпіонат Австралії в січні, мала шанс обігнати Свіатек, але програла Кароліні Муховій у півфіналі і залишилася на другому місці. Фіналістка Відкритого чемпіонату Франції Мухова піднялася з 43-го місця на рекордне в кар'єрі 16-е.
Чинна чемпіонка Вімблдону Олена Рибакіна, яка знялася перед матчем третього кола в Парижі через хворобу, піднялася на одну сходинку на третє місце.
Джессіка Пегула опустилася на дві позиції до п'ятого місця, а Беатріс Хаддад Майя стала першою бразильською жінкою, яка увійшла до топ-10 після омріяного пробігу до півфіналу Відкритого чемпіонату Франції.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українська тенісистка Світоліна обіграла росіянку та пройшла до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Ролан Гаррос