Теніс: серб Новак Джокович повернув собі статус першої ракетки світу

КИЇВ. 13 червня. УНН. Новак Джокович повернув собі титул першої ракетки світу від Карлоса Алькараса, вигравши свій рекордний 23-й титул "Великого шолома" серед чоловіків на Відкритому чемпіонаті Франції, в той час як Рафаель Надаль вперше за останні 20 років випав з топ-100, пише УНН з посиланням на Reuters.