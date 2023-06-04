Українська тенісистка Світоліна обіграла росіянку та пройшла до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Ролан Гаррос
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції-2023 з тенісу, обігравши 9 ракету світу - росіянку, повідомляє УНН.
Деталі
У третьому раунді турніру українка у двох сетах обіграла 9 ракетку світу Дар'ю Касаткіну за 1 годину та 58 хвилин - 6:4, 7:6 (7:5), повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч пройшов у досить нервній та рівній боротьбі, але українці пощастило більше в обох партіях. У першій – на самому початку, в іншому – на тай-брейку, наприкінці.
Це була сьома зустріч тенісисток. Українка виграла усі матчі.
Доповнення
У 1/4 фіналу французького мейджора Світоліна зіграє з переможницею матчу Слоан Стівенс (США) – Аріна Соболенко (Беларусь).
Завтра також свій матч 1/8 фіналу зіграє інша українка Леся Цуренко, яка протистоятиме першій ракетці світу Ізі Свєнтек з Польщі.
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