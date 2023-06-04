Украинская теннисистка Свитолина обыграла россиянку и прошла в четвертьфинал Открытого чемпионата Ролан Гаррос
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции-2023 по теннису, обыграв 9 ракету мира - россиянку, сообщает УНН.
Детали
В третьем раунде турнира украинка в двух сетах обыграла 9 ракетку мира Дарью Касаткину за 1 час и 58 минут - 6:4, 7:6 (7:5), сообщает официальный сайт соревнований.
Матч прошел в достаточно нервной и равной борьбе, но украинке повезло больше в обеих партиях. В первой – в самом начале, в другой – на тай-брейке, в конце.
Это была седьмая встреча теннисисток. Украинка выиграла все матчи.
Дополнение
В 1/4 финала французского мэйджора Свитолина сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс (США) – Арина Соболенко (Беларусь).
Завтра также свой матч 1/8 финала сыграет другая украинка Леся Цуренко, которая будет противостоять первой ракетке мира Изи Свентек из Польши.
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