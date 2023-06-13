Теннис: серб Новак Джокович вернул себе статус первой ракетки мира

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг организации. 36-летний Джокович начал свою рекордную 388-ю неделю на вершине в понедельник, поднявшись на два места в турнирной таблице после победы в Париже на выходных. В полуфинале турнира он обыграл испанца Алькараса.

Алькарас опустился на второе место, а вылетевший в первом раунде Даниил Медведев также опустился на одну ступеньку вниз, на третье место. Второй призер Ролан Гаррос Каспер Рууд остался на четвертом месте.

Надаль, 14-кратный чемпион Открытого чемпионата Франции, провёл сезон, полный травм, и не играл с января из-за травмы бедра, полученной во время Открытого чемпионата Австралии.

37-летний теннисист опустился с 15-го на 136-е место в рейтинге из-за своего длительного отсутствия в туре. В начале этого месяца он перенес операцию и, как ожидается, выбывает из строя на пять месяцев.



В женском рейтинге Ига Светек сохранила первое место после защиты своего титула на Открытом чемпионате Франции. Она возглавляет рейтинг с апреля 2022 года, переместившись на вершину после отставки Эш Барти.

Ирина Сабаленко, выигравшая Открытый чемпионат Австралии в январе, имела шанс обогнать Свиатек, но проиграла Каролине Муховой в полуфинале и осталась на втором месте. Финалистка Открытого чемпионата Франции Мухова поднялась с 43-го места на рекордное в карьере 16-е.

Действующая чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина, которая снялась перед матчем третьего круга в Париже из-за болезни, поднялась на одну ступеньку на третье место.

Джессика Пегула опустилась на две позиции до пятого места, а Беатрис Хаддад Майя стала первой бразильской женщиной, вошедшей в топ-10 после заветного пробега в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

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