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Телескоп NASA показав скупчення галактик у сузір’ї Змія

Телескоп NASA показав скупчення галактик у сузір’ї Змія

Київ • УНН

 • 18834 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Космічна обсерваторія “Чандра” Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) зробила світлину групи галактик у сузір’ї Змі. Про це обсерваторія повідомила у Twitter, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні Чандра дивиться на групу галактик у (сузір’ї — ред.) Змія. Поруч у небі знаходиться NGC 6118, грандіозна спіральна галактика, розташована приблизно за 83 мільйони світлових років від Землі. У цій галактиці у 2004 році відбувся вибух наднової, який поступово згасає”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо

У NASA показали фотографію, яку зробив телескоп Hubble. На кадрі зображені три галактики, які розташовані в сузір’ї Рисі.

Today Chandra is gazing at a group of galaxies in Serpens, "the Serpent." Nearby in the sky is NGC 6118, a grand design spiral galaxy located about 83 million light years from Earth. This galaxy hosted a supernova explosion seen in 2004 that has since faded with time. pic.twitter.com/lpcIyDlUJJ

— Chandra Observatory (@chandraxray) September 1, 2021

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