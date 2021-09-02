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На Рівненщині чоловік підпалив свого племінника: йому загрожує довічне ув'язнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Унаслідок побутової сварки чоловік вилив бензин на свого племінника та підпалив його. Потерпілий дістав опіки всього тіла. Про це повідомила поліція Рівненської області, інформує УНН.

Деталі

Поліцейські встановили, що 1 вересня між нетверезим пенсіонером та його 31-річним племінником сталася чергова побутова сварка. Останній нібито не допомагав по господарству та зловживав спиртними напоями. Дядько взяв каністру із бензином, вилив на племінника, який лежав на ліжку у кімнаті, та підпалив. Потерпілий, на якому палав вогонь, вибіг із будинку та побіг по допомогу до сусідів, тоді як зловмисник гасив полум’я в будинку. Племінника у тяжкому стані госпіталізували в опікове відділення Рівненської обласної лікарні.

“Під час огляду місця події було зафіксовано сліди підпалу, а в будинку — обгорілий одяг на потерпілому та обгорілі предмети на ліжку... Встановлено, що скоєнню злочину передували тривалі конфлікти із племінником. 69-річного жителя села Оженин затримали за частиною 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання”, — повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області Олександр Панасюк

Окрім того, результати огляду затриманого на стан алкогольного сп’яніння показали — 1,36 проміле.

За фактом замаху на умисне вбивство, скоїне з особливою жорстокістю, розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст.15 та ч. 2 п. 4 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Зловмисник свою провину заперечує. Наразі вирішують питання про повідомлення жителю села Оженин підозри та обрання запобіжного заходу.

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