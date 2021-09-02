Бельгійська королівська родина ізолювалась після інфікування COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Король Бельгії Філіп і королева Матильда знаходяться в ізоляції після того, як у четвер в королівській родині був підтверджений випадок коронавірусу. Про це інформує УНН з посиланням на The Brussels Times.
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Королівська пара обмежить свою соціальну діяльність, щоб слідувати рекомендаціям з охорони здоров’я проти коронавірусу, йдеться в заяві для преси королівського дому Бельгії.
“Після підтвердженого випадку COVID-19 в королівській родині їх величності король і королева вирішили обмежити свої контакти в найближчі дні в якості запобіжного заходу відповідно до правил охорони здоров’я”, — йдеться в заяві.
Королівський палац не розкрив подробиць, хто саме інфікувався, але агентство Belga повідомило, що це міг бути один з чотирьох дітей пари.
Король і королева вже пройшли тести ПЦР, які виявилися негативними.
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