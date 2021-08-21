Бельгія скасовує обмеження через COVID-19 для ресторанів і барів, окрім Брюсселя
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Бельгія послабить коронавірусні обмеження з 1 вересня, заявив прем’єр-міністр Александр Де Кроо після зустрічі з урядами різних країн. Про це інформує УНН з посиланням на видання Рolitico.
Деталі
Однак ряд обмежень збережуться в Брюсселі, де найнижчий рівень вакцинації в країні.
З наступного місяця в барах і ресторанах більше не буде обмежень на кількість людей за столиком і не буде фіксованих годин роботи. Проте, нічні клуби ще не відкриються.
Кількість відвідувачів в приватних будинках теж більше не обмежена. На весіллях будуть дозволені танці.
З 1 жовтня буде ще один етап послаблень. Після цього клубам дозволять знову відкритися.
“Ми змогли прийняти ці рішення, тому що так багато людей вакциновані, — сказав Де Кроо. — Вакцини змінили правила гри”.
Він закликав усіх бельгійців, що не були вакциновані, зробити укол. У громадах з низьким рівнем вакцинації місцева влада активізує роботу, щоб переконати людей пройти вакцинацію, в тому числі планують ходити по будинках.
За словами Де Кроо, вакцинація залишиться добровільною, але будуть винятки для людей, які працюють в лікарнях і будинках престарілих.
Доповнення
За офіційними даними ВООЗ, в країні за весь час пандемії виявили 1 161 558 випадків COVID-19, жертвами стали 25 312 осіб.