"Кіно просто неба" потрапило до Національного реєстру рекордів України

Цитата

“За 3 місяці ми провели покази у 10 областях, 43 населених пунктах, а переглянути сучасне українське кіно прийшло близько 50 тисяч відвідувачів. І це подвійний рекорд: як за кількістю глядачів, так і населених пунктів”, — йдеться у повідомленні.

Національний Тур “Кіно просто неба” реалізовано Благодійним фондом “МХП — Громаді” у партнерстві з Асоціацією “Сприяння розвитку кінематографа в Україні — дивись українське” та за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

“Фонд „МХП-Громаді“ створений для того, щоб розвинути регіони до рівня найкомфортніших місць для життя. Без культурної складової, без проектів, які надають місцевим жителям доступ до такого рівня подій, цього складно досягнути. Кожен сеанс кінотуру перетворювався в справжнє свято, адже збирались цілі родини. Ми досягли феноменального результату — як в цифровому вираженні, так і на ціннісному рівні. Такий проект заслуговує на продовження, тому ми активно думаємо про подальший розвиток”, — коментує директорка фонду “МХП-Громаді” Тетяна Волочай.

Довідково

Національний тур “Кіно просто неба” був реалізований Благодійним фондом “МХП — Громаді” у партнерстві з Асоціацією “Сприяння розвитку кінематографа в Україні — дивись українське!” та за підтримки Державного агентства України з питань кіно.