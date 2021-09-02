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"Кино под открытым небом" попало в Национальный реестр рекордов Украины

"Кино под открытым небом" попало в Национальный реестр рекордов Украины

Киев  •  УНН

 • 29405 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Национальный Тур “Кино под открытым небом” попало в Национальный реестр рекордов Украины. Об этом сообщает пресс-служба МХП, передает УНН.

Цитата

“За 3 месяца мы провели показы в 10 областях, 43 населенных пунктах, а посмотреть современное украинское кино пришло около 50 тысяч посетителей. И это двойной рекорд: как по количеству зрителей, так и населенных пунктов”, — говорится в сообщении.

Национальный Тур “Кино под открытым небом” реализовано Благотворительным фондом “МХП — Общине” совместно с Ассоциацией “Содействие развитию кинематографа в Украине — смотри украинское” и при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

“Фонд „МХП-Общине“ создан для того, чтобы развить регионы до уровня комфортных мест для жизни. Без культурной составляющей, без проектов, которые предоставляют местным жителям доступ к такому уровню событий, этого сложно достичь. Каждый сеанс Кинотур превращался в настоящий праздник, ведь собирались целые семьи. Мы достигли феноменального результата — как в цифровом выражении, так и на ценностном уровне. Такой проект заслуживает продолжения, поэтому мы активно думаем о дальнейшем развитии”, — комментирует директор фонда “МХП-Общине” Татьяна Волочай.

Справка

Национальный тур “Кино под открытым небом” был реализован Благотворительным фондом “МХП — Общине” совместно с Ассоциацией “Содействие развитию кинематографа в Украине — смотри украинское!” и при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

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