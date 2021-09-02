Обшуки у міській раді Полтави: посадовців спіймали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Сьогодні у міській раді Полтави відбувались обшуки. Як пізніше повідомив Офіс Генерального прокурора, на одержанні хабаря спіймали депутата та начальника одного з управлінь Полтавської міської ради, передає УНН.
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За даними слідства, зловмисники намагалися організувати систему поборів з місцевих підприємців при видачі дозвільних документів на будівництво та благоустрій. У разі відмови платити, погрожували створити перешкоди у веденні підприємницької діяльності.
Посадовці вимагали 5 тис. дол за надання паспорта фасаду об’єкта нерухомості, розташованого у центрі Полтави, та непритягнення його до відповідальності за проведену реконструкцію будівлі.
Після одержання останньої частини хабара у розмірі 3 тис. дол США депутата затримано в порядку ст. 208 КПК України.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України затриманому та причетним посадовцям найближчим часом планують оголосити про підозру.
Наразі триває розслідування.
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