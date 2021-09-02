COVID-сертифікати в “Дії” згенерували майже 450 тис. разів: які проблеми виникають найчастіше

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“Ковідні сертифікати в застосунку Дія успішно згенерували майже 450 000 разів (станом на 1 вересня 2021 року)”, — повідомили в Мінцифрі.

Деталі

Як зазначили у відомстві, через застосунок згенерувати підпис і запросити сертифікати можуть всі, хто отримав 2 дози вакцини і має ID-паспорт і/або біометричний закордонний паспорт. Наявність таких паспортів свідчить про те, що інформація про особу є в демографічному реєстрі, отже, є можливість створити електронний підпис на основі технології фото ID, коли біометрія особи перевіриться з біометрією на фото в реєстрі, пояснюють у Мінцифрі.

Для генерації ковідного сертифіката потрібен саме юридичний підпис за законом, тому що це медичний документ.

І “Дія.Підпис” — це єдина можливість отримати законний юридичний електронний підпис онлайн, без відвідування держорганів, зазначили в відомстві.

У міністерстві повідомили також, що наразі працюють над тим, щоб можна було згенерувати сертифікат і на порталі “Дія”, використовуючи інші види електронного підпису.

Також УНН розповіли, які проблеми із завантаженням сертифікатів найчастіше виникають в українців.

“Дві найчастіші проблеми: або лікар не вносить дані в ЕСОЗ (електронна система охорони здоров’я — ред.), або вносить з помилкою. Стежте за новинами на ресурсах Мінцифри, незабаром ми повідомимо про системне вирішення таких ситуацій, щоб спростити життя українців”, — розповіли УНН.

За інформацією відомства, якщо у країнах ЄС не приймали українські COVID —сертифікати, міністерство відпрацьовує їх в режимі онлайн на рівні техпідтримки “Дії”.

Додамо

COVID-сертифікат — це документ у мобільному додатку “Дія”, що підтверджує статус про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусної хвороби.

Що було раніше

Європейський Союз 20 серпня офіційно визнав, що українські сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 у додатку “Дія” відповідають європейським.