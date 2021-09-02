COVID-сертификаты в "Дії" сгенерировали около 450 тыс. раз: какие проблемы возникают чаще всего

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"Ковидные сертификаты в приложении Дія успешно сгенерировали почти 450 тыс. раз (по состоянию на 1 сентября 2021 года)", - сообщили в Минцифри.

Детали

Как отметили в ведомстве, через приложение сгенерировать подпись и запросить сертификаты могут все, кто получил 2 дозы вакцины и имеет ID-паспорт и/или биометрический загранпаспорт. Наличие таких паспортов свидетельствует о том, что информация о личности является в демографическом реестре, следовательно, есть возможность создать электронную подпись на основе технологии фото ID, когда биометрия лица проверится с биометрией на фото в реестре, объясняют в Минцифри.

Для генерации ковидного сертификата нужна именно юридическая подпись по закону, потому что это медицинский документ.

И "Дія.Підпис" - это единственная возможность получить законную юридическую электронную подпись онлайн, без посещения госорганов, отметили в ведомстве.

В министерстве сообщили также, что сейчас работают над тем, чтобы можно было сгенерировать сертификат и на портале "Дія", используя другие виды электронной подписи.

Также УНН рассказали, какие проблемы с загрузкой сертификатов чаще всего возникают в украинцев.

"Две самые частые проблемы: либо врач не вносит данные в ЭСЗ (электронная система здравоохранения - ред.), либо вносит с ошибкой. Следите за новостями на ресурсах Минцифры, вскоре мы сообщим о системном решении таких ситуаций, чтобы упростить жизнь украинцев", - рассказали УНН.

По информации ведомства, если в странах ЕС не принимали украинские COVID-сертификаты, министерство отрабатывает их в режиме онлайн на уровне техподдержки "Дія".

Добавим

COVID-сертификат - это документ в мобильном приложении "Дія", что подтверждает статус о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни.

Что было раньше

Европейский Союз 20 августа официально признал, что украинские сертификаты о вакцинации против COVID-19 в приложении "Дія" соответствуют европейским.