Ціни на продукти у світі різко зросли - ООН

Деталі

Згідно з даними ФАО, після двох місяців зниження поспіль в серпні зафіксоване "стрімке зростання світових цін на продовольчі товари, в тому числі значне підвищення міжнародних котирувань цукру, пшениці і рослинних олій".

Індекс цін ФАО (індекс дозволяє щомісяця відслідковувати коливання світових цін на найбільш ходові продовольчі товари) на цукор виріс на 9,6% у порівнянні з липневим показником на тлі побоювань у зв'язку зі шкодою від заморозків в Бразилії, яка є найбільшим в світі експортером цукру, повідомили в організації. Стримування зростання цін, як зазначається, сприяли хороші прогнози на врожай в Індії і ЄС, а також зниження цін на сиру нафту і ослаблення бразильського реала.

Значення Індексу цін на рослинні олії ФАО в серпні збільшилося на 6,7%, при цьому міжнародні котирування пальмової олії, як вказано, знову досягли пікових значень - "під впливом побоювань з приводу нижчого, ніж потенційно можливий, рівня виробництва і викликаного цим скорочення запасів в Малайзії". Котирування ріпакової і соняшникової олій, за повідомленням, також виросли.

Середнє значення Індексу цін на зернові ФАО в серпні виявилося на 3,4% вище, ніж у липні. "Світові ціни на пшеницю зросли на 8,8% в результаті погіршення видів на урожай у декількох великих країнах-експортерах", - відзначили у ФАО. Ціни на кукурудзу, як повідомляється, навпаки, знизилися на 0,9%. Пояснили в організації це поліпшенням прогнозів щодо урожаю в Аргентині, ЄС і Україні, що дозволило компенсувати зниження прогнозів Бразилії та США. Міжнародні ціни на рис продовжили знижуватися.

Індекс цін на м'ясо ФАО в серпні незначно виріс: підвищенню котирувань баранини і яловичини, як зазначається, сприяли активні закупівлі з боку Китаю, а ціни на м'ясо птиці зросли під впливом стабільного імпортного попиту з боку Східної Азії і Близького Сходу. Ціни на свинину, навпаки, знизилися в зв'язку з подальшим скороченням закупівель Китаєм і низьким внутрішнім попитом в Європі, додали у ФАО.

Індекс цін на молочну продукцію ФАО виявився трохи нижчими ніж липневий показник - за даними зі звіту - через зниження міжнародних котирувань сухого молока, обумовлене слабким світовим імпортним попитом і сезонним збільшенням експортної пропозиції в Океанії, і попри зростання цін на вершкове масло і сир.

Додамо

Інфляція в Україні перевищила 10%. У липні на 6,7% подорожчав цукор, на 0,8–0,3% зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти, масло, кисломолочну продукцію, сметану, яйця.