Цены на продукты в мире резко выросли - ООН

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. В августе зафиксирован рост мировых цен на продовольственные товары. В частности повысились цены на сахар, пшеницу и пальмовое масло. Такие данные опубликовала сегодня Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), сообщает УНН.

Детали

Согласно данным ФАО, после двух месяцев снижения подряд в августе зафиксировано "стремительный рост мировых цен на продовольственные товары, в том числе значительное повышение международных котировок сахара, пшеницы и растительных масел".

Индекс цен ФАО (индекс позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на самые ходовые продовольственные товары) на сахар вырос на 9,6% по сравнению с июльским показателем на фоне опасений в связи с вредом от заморозков в Бразилии, которая является крупнейшим в мире экспортером сахара, сообщили в организации. Сдерживанию роста цен, как отмечается, способствовали хорошие прогнозы на урожай в Индии и ЕС, а также снижение цен на сырую нефть и ослабление бразильского реала.

Значение Индекса цен на растительные масла ФАО в августе увеличилось на 6,7%, при этом международные котировки пальмового масла, как указано, вновь достигли пиковых значений - "под влиянием опасений по поводу более низкого, чем потенциально возможный, уровня производства и вызванного этим сокращения запасов в Малайзии". Котировки рапсового и подсолнечного масел, согласно сообщению, также выросли.

Среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО в августе оказалось на 3,4% выше, чем в июле. "Мировые цены на пшеницу выросли на 8,8% в результате ухудшения видов на урожай в нескольких крупных странах-экспортерах", - отметили в ФАО. Цены на кукурузу, как сообщается, наоборот, снизились на 0,9%. Пояснили в организации это улучшением прогнозов по урожаю в Аргентине, ЕС и Украине, что позволило компенсировать снижение прогнозов Бразилии и США. Международные цены на рис продолжили снижаться.

Индекс цен на мясо ФАО в августе незначительно вырос: повышению котировок баранины и говядины, как отмечается, способствовали активные закупки со стороны Китая, а цены на мясо птицы выросли под влиянием стабильного импортного спроса со стороны Восточной Азии и Ближнего Востока. Цены на свинину, наоборот, снизились в связи с дальнейшим сокращением закупок Китаем и низким внутренним спросом в Европе, добавили в ФАО.

Индекс цен на молочную продукцию ФАО оказался немного ниже, чем июльский показатель - по данным из отчета - из-за снижения международных котировок сухого молока, обусловленного слабым мировым импортным спросом и сезонным увеличением экспортного предложения в Океании, и несмотря на рост цен на сливочное масло и сыр.

Добавим

Инфляция в Украине превысила 10%. В июле на 6,7% подорожал сахар, на 0,8-0,3% выросли цены на мясо и мясопродукты, масло, кисломолочную продукцию, сметану, яйца.

Украинские Национальные Новости

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