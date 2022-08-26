Телескоп "Джеймс Вебб" вперше виявив CO2 в атмосфері екзопланети
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Космічний телескоп "Джеймс Вебб" додав до свого послужного списку ще одне велике наукове відкриття: вперше було виявлено ознаки вуглекислого газу в атмосфері планети за межами нашої Сонячної системи, передає УНН.
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Дослідження екзопланети WASP-39, гарячого газового гіганта, що обертається навколо зірки на відстані 700 світлових років, скоро буде опубліковано в журналі Nature.
Виявлення CO2 також допоможе вченим дізнатися більше про те, як утворилася WASP-39, йдеться у пресрелізі NASA.
Екзопланета, яка обертається навколо своєї зірки кожні чотири земні дні, має масу в чотири рази меншу за масу Юпітера, але її діаметр в 1,3 раза більший.
Частота її орбіти та велика атмосфера зробили WASP-39 ідеальним кандидатом для перших випробувань ультрасучасного інфрачервоного датчика телескопа, відомого як NIRSpec.
Щоразу, коли екзопланета проходить перед своєю зіркою, вона блокує майже непомітну кількість світла. Але по краях планети крихітна кількість світла проходить через атмосферу.
Високочутливий NIRSpec може виявляти невеликі зміни атмосфери на світлі, що дозволяє вченим визначати її газовий склад.
Телескопи "Хаббл" і "Спітцер" вже виявили водяну пару, натрій і калій в атмосфері WASP-39, але тепер до цього списку можна додати вуглекислий газ.
Хоча екзопланета ніколи не зможе підтримувати життя у тому вигляді, в якому ми його знаємо, успішне відкриття CO2 дає дослідникам надію на те, що аналогічні спостереження можна буде проводити на скелястих об'єктах, більш гостинних для життя.