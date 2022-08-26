Телескоп "Джеймс Уэбб" впервые обнаружил CO2 в атмосфере экзопланеты

Детали

Исследование экзопланеты WASP-39, горячего газового гиганта, который вращается вокруг звезды на расстоянии 700 световых лет, скоро будет опубликовано в журнале Nature.

Обнаружение CO2 также поможет ученым узнать больше о том, как образовалась WASP-39, говорится в пресс-релизе NASA.

Экзопланета, что вращается вокруг своей звезды каждые четыре земных дня, имеет массу в четыре раза меньше массы Юпитера, но ее диаметр в 1,3 раза больше.

Частота ее орбиты и большая атмосфера сделали WASP-39 идеальным кандидатом для первых испытаний ультрасовременного инфракрасного датчика телескопа, известного как NIRSpec.

Каждый раз, когда экзопланета проходит перед своей звездой, она блокирует почти незаметное количество света. Но по краям планеты крохотное количество света проходит через атмосферу.

Высокочувствительный NIRSpec может обнаруживать небольшие изменения атмосферы на свете, что позволяет ученым определять ее газовый состав.

Телескопы "Хаббл" и "Спитцер" уже обнаружили водяной пар, натрий и калий в атмосфере WASP-39, но теперь к этому списку можно добавить углекислый газ.

Хотя экзопланета никогда не сможет поддерживать жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, успешное открытие CO2 дает исследователям надежду на то, что аналогичные наблюдения можно будет проводить на скалистых объектах более гостеприимных для жизни.