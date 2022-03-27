Технологічні компанії продовжують покидати ринок агресора
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Facebook написав які саме нові компанії припинили діяльність у росії. Про це повідомляє УНН.
Деталі
• TikTok заборонив користувачам із рф викладати ролики, навіть використовуючи VPN.
• Оператор мобільного зв'язку “Мегафон” більше не належить до міжнародної асоціації операторів. GSMA офіційно заявила, що виключає російський “Мегафон”. Компанія була в Глобальній асоціації операторів зв'язку з 1995 року. GSMA також виключили оператора мобільного зв'язку з «переліку роумінгових партнерів» (Roaming Partner Listing, RPL). Однак у “Мегафоні” заявляють, що це не означає відключення компанії від міжнародного роумінгу.
• DataArt припинила діяльність у росії. Це компанія, що займається аутсорсингом програмного забезпечення та спеціалізується в галузі internet-застосунків.
• Depositphotos припинив роботу в росії та білорусі. Міжнародний фотобанк, який є посередником між авторами зображень та їхніми покупцями, Depositphotos зупинив усю діяльність у цих країнах. Depositphotos та VistaCreate припиняють усі продажі та надання послуг клієнтам та партнерам із рф та білорусі.
• Платіжна система JCB вирішила припинити роботу в росії. JCB — найбільша платіжна система Японії та одна із семи провідних платіжних систем світу. Вона посідає третє місце серед усіх карткових платіжних систем за кількістю точок прийому карт.
Нагадаємо
Три найбільших банки Японії в понеділок припинять доларові операції та грошові перекази зі Сбербанком.