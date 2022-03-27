Три найбільших банки Японії в понеділок припинять доларові операції та грошові перекази зі Сбербанком
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Три великі банки Японії припинять доларові операції та грошові перекази з найбільшою російською фінансовою установою Сбербанком через санкції Сполучених Штатів у відповідь на вторгнення в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Japan Today.
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За словами джерел, зрив їх доларових операцій з російським банком, ймовірно, змусить японські компанії, які ведуть бізнес в росії, шукати альтернативні способи врегулювання платежів, такі як використання не американських банків.
Сполучені Штати додали Сбербанк до свого санкційного списку в лютому, і заборона на доларові операції з банком має вже набути чинності.
Багато японських компаній, які працюють в росії, використовують Сбербанк для своїх розрахункових потреб.
Три японські банки вже призупинили операції з іншими великими російськими банками, в тому числі з другою за величиною фінансовою установою в країні ВТБ Банк, який був відключений від SWIFT 12 березня.
Сполучені Штати додали Сбербанк у свій санкційний список ще в лютому.
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